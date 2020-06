vor 16 Min.

Uhr für 13.500 Euro im Internet gekauft, aber die Ware kommt nie

Eine teure Uhr, ähnlich wie diese hier, wollte ein Donauwörther in Internet kaufen.

Ein Mann aus Donauwörth macht ein vermeintliches Schnäppchen. Das irgendwann wird ihm die Sache suspekt. Das Geld hatte er da aber schon überwiesen.

Ein Mann aus Donauwörth scheint bei einer Internet-Auktionsplattform betrogen worden zu sein. Der 46-Jährige entdeckte der Polizei zufolge bei Ebay eine Rolex-Armbanduhr weit unter ihrem eigentlichen Wert. Er klickte auf „Sofortkauf“ und bezahlte dem privaten Verkäufer – in dem Glauben, ein Schnäppchen gemacht zu haben – den Kaufbetrag in Höhe von rund 13.500 Euro per Vorkasse als Banküberweisung auf ein italienisches Konto.

Kurz danach erhielt er laut den Beamten vom angeblichen Verkäufer eine E-Mail mit der Aufforderung, das Geld bitte nochmals auf ein anderes italienisches Konto zu überweisen. Daraufhin kamen dem 46-Jährigen Zweifel sowie der vage Verdacht, Opfer eines Betruges geworden zu sein.

Das Geld gibt es auch nicht zurück

Nachdem die Uhr auch in den nächsten beiden Monaten nicht geliefert wurde und ein Rückforderungsversuch der Bank des Geschädigten ebenfalls erfolglos blieb, erstattete er am Mittwoch Anzeige bei der Donauwörther Polizei. Die Beamten eröffneten ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Betrugsverdacht.

Lesen Sie auch:

Themen folgen