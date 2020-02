Ulan & Bator begeistern mit grandiosem Unfug im Thaddäus in Kaisheim

Plus Ulan & Bator passen in keine Schublade, weil sie ihren eigenen Theater-Kosmos geschaffen haben. In Kaisheim nehmen sie die Besucher mit auf einen schrägen Trip.

Seit fast zwei Jahrzehnten gehört das Duo Ulan & Bator zur deutschen Kleinkunstszene. Bis heute passen sie in keine Genre-Schublade, die beiden Schauspieler Sebastian Rüger und Frank Smilgies haben mit Ulan & Bator einen ganz eigenen Theater-Kosmos geschaffen. Diesen zelebrieren sie auch im neuen Programm „Irreparabeln“, mit dem sie wieder im Kaisheimer Thaddäus gastierten.

Bei den Auftritten vermischt das Duo Elemente aus Theater, Musik, Comedy, Tanz, Improvisation und spontanem Wortwitz. Wer Ulan und wer Bator ist, wurde bis heute nicht geklärt. Fakt ist: Wenn die beiden Künstler ihre Strickmützen, die wichtigsten Requisiten, aufsetzen, ist das der Auslöser für einen nicht alltäglichen Trip.

Keine Einbauküche im Sportgeschäft

So gibt es gleich zu Beginn überragenden Irrsinn zu erleben, als ein Besucher das Fachgeschäft Sport Wulf besucht, denn dort habe man sich auf „keine Einbauküchen“ spezialisiert. Schon seine Eltern hätten dort „vor 43 Jahren keine Einbauküche gekauft“ und seien damit zufrieden gewesen.

Ohne Verschnaufpause ging es weiter durch die schräge Welt von Ulan & Bator. So wurde Rudolf Nurejew nachgetanzt, dessen verschollene Aufnahmen kürzlich im Thaddäus aufgetaucht seien. Sebastian Rüger erledigte dies in schweißtreibender Art, Lachtränen im Publikum waren die Folge des skurrilen Auftritts. Ein Luftgitarrespieler brachte beim Besuch in der Arbeitsagentur den Jobvermittler zur Verzweiflung. Und Fußballer Kevin Beck – mit wunderbaren Floskeln wie „Ja gut, sischerlich“ – wurde zum mittlerweile fünften Mal in Folge NICHT zu Europas Kicker des Jahres gewählt.

Über das Innenleben eines Pfirsichs

Ein echter Höhepunkt grandiosen Unfugs war die Literatursendung „Phrasenbeton“, in der Smilgies als Autor Jean-Jean Putzfrau-Hofer über das Innenleben des Pfirsichs philosophierte oder sich an eine gemeinsame Schlagerhymne mit Ireen Sheer und Fredl Fesl erinnerte. Jean-Jean Putzfrau-Hofer betonte zudem, einstmals in Antwerpen mit Vincent van Gogh eine Diskothek eröffnet und dabei die Schaum-Partys erfunden zu haben.

Und weiter bester Irrsinn ohne Zusammenhang: Angedeutete Fließbandarbeit in einer Fabrik wurde gefolgt von Schwanensee-artigen Tanzbewegungen, gefolgt von wahnwitzigen Verkehrsmeldungen, gefolgt von der Rede des Physik-Nobelpreisträgers. Und plötzlich gab es eine bayerisch-volkstümliche A-Cappella-Einlage: „I hob´ di liab, host du mi liab?“

Wie man Schnarchen aufarbeiten kann

Selbst ein mehrminütiges Stühle-über-die-Bühne-schieben wurde durch die erzeugten Geräusche zum ausführlich zelebrierten Kunstwerk für das Kulturradio. Die Auflösung des Lärms: Es war ein Ausschnitt aus der fünfstündigen Oper eines 95-jährigen kasachischen Komponisten, der damit sein lebenslanges Trauma verarbeiten wollte: Schnarchen.

Bevor Ulan & Bator mit begeisterndem Applaus verabschiedet wurden, gaben sie für das Publikum noch ein Lied zum Besten. Die zentrale Aussage: „Nehmt dieses Lied in eurem Herz mit nach Haus´ – und macht was drauß´!“ Die Strickmützen wurden wieder abgenommen, willkommen in der normalen Welt!

Lesen Sie auch: