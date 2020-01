vor 4 Min.

Umfrage: Was bringt die Zukunft?

Was wird 2020 rund um Donauwörth passieren? Fragen beantworten, Coupon ausfüllen und einsenden. Es warten wieder viele schöne Preise.

Am Dienstag konnten Sie, liebe Leser, die Auflösung unseres Jahres-Rätselspiels lesen. Und heute sind schon wieder die Fähigkeiten unserer Leser als Wahrsager gefordert – erneut gibt es etwas zu gewinnen. Als Mitmach-Aktion zum Jahresstart hat sich die Redaktion der Donauwörther Zeitung wieder zehn Fragen ausgedacht, auf die die Ereignisse im Jahr 2020 nach und nach die Antworten geben werden. Die Themen kommen natürlich wieder aus dem Landkreis – und sind bunt gemischt: Es geht unter anderem in die Bereiche Politik, Gesellschaft, Gesundheit oder Sport.

Einsendeschluss: 18. Januar

Sie glauben, die Antworten zu wissen? Dann machen Sie mit! Denn wir brauchen zum Hellsehen Ihre Hilfe. Teilnehmen ist auch in diesem Jahr ganz einfach: Füllen Sie den hier abgedruckten Teilnahmecoupon aus. Kreuzen Sie einfach an, welche Antwort Ihrer Meinung nach zutreffend ist. Achten Sie unbedingt dabei darauf, Ihren Namen, Anschrift, E-Mail-Adresse sowie Ihre Telefonnummer anzugeben. Schneiden Sie den Coupon aus und schicken Sie ihn an:

Donauwörther Zeitung

Heilig-Kreuz-Straße 12

86609 Donauwörth

Stichwort: Hellsehen

Einsendeschluss ist der 18. Januar. In den ersten Tagen des neuen Jahres werten wir die Antworten aus und veröffentlichen die Prognose unserer Leser sowie die Meinung der Redaktion.

Wer mitmacht, kann auch heuer wieder gewinnen: Unter allen Teilnehmern verlosen wir erneut 20 Preise. Jetzt aber nichts wie ran an Stift und Schere – wir freuen uns auf Ihre Prognose für das Jahr 2020! (dz)

