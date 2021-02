vor 4 Min.

Umfrage in Donauwörth: Das sagen Bürger zu den Corona-Lockerungen

Plus Nach monatelangem Corona-Lockdown wurden im bayerischen Kabinett erste Lockerungen beschlossen. Wir haben uns in Donauwörth dazu umgehört.

Nach monatelangem harten Lockdown wegen der Corona-Pandemie wurden nun im bayerischen Kabinett erste Lockerungen beschlossen. So dürfen ab 1. März auch Gärtnereien, Blumenläden, Garten- und Baumärkte sowie Fußpflege, Kosmetik- und Nagelstudios wieder öffnen. In unserer Umfrage in Donauwörth wollten wir wissen: Wie finden Sie die Lockerungen und haben Sie Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus?

Waldemar Ungefug, Bäumenheim

Es muss gelockert werden. Ich habe zwar Verständnis für die Maßnahmen, aber die Politik muss auch verstehen, dass wir Menschen soziale Wesen sind und Lockerungen brauchen. Allerdings muss das mit Vernunft geschehen. Ich bin froh, wenn die Gastronomie wieder aufmacht und mein Sohn wieder studieren kann. Eine Ansteckung liegt in Gottes Hand.

Sonja Wagner, Rögling

Ich finde es gut, dass gelockert wird, weil der Lockdown schon so lange dauert. Das macht die Leute kaputt. Wichtig ist, dass mit Vorsicht gelockert wird und weiterhin Abstand und Masken gelten. Meine Enkel drehen am Rad, wenn sie nur daheim sind. Angst vor einer Ansteckung habe ich schon, aber da muss jeder alles dafür tun, um sich schützen.

Martin Tahacs, Donauwörth

Nachdem jetzt lange alles geschlossen war, bin ich für die Lockerungen. Es sollten dann wieder die Regeln wie im Sommer gelten, also Mundschutz tragen und Kontaktzettel ausfüllen. Ich freue mich darauf, wieder spontan essen und einkaufen zu gehen. Da ich schon positiv war, fürchte ich mich nicht mehr vor einer weiteren Ansteckung.

Raluca Mihaiu, Augsburg

Die Lockerungen sind gut, weil der Lockdown für die Menschen sehr belastend ist. Mir geht es besonders um die Kinder, dass sie wieder in ihre Sporteinrichtungen gehen können. Mir fehlen vor allem die Treffen mit meinen Freunden in den Gaststätten. Die Gefahr einer Ansteckung besteht zwar weiterhin, aber wenn es passiert, dann passiert es.

