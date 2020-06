vor 55 Min.

Umweltschutz in einfacher Sprache erklärt

Umweltschutz wird in einfacher Spache in einer Broschüre erkärt. Das erste Exemplar erhielt Vize-Landrätin Claudia Marb überreicht. Unser Bild zeigt: von links Doris Glötzl von der Privaten Wirtschaftsschule, Güler Altunay vom Abfallwirtschaftsverband, Claudia Marb, Isabel Meiershofer von der Stiftung Sankt Johannes sowie mit Leonie Schröttle, Lea Richter und Lisa Scheffel von den teilnehmenden Schülerinnen.

Plus Warum Wirtschaftsschüler aus Donauwörth gemeinsam mit der Stiftung Sankt Johannes eine Broschüre erarbeiten.

Von Helmut Bissinger

Umweltschutz in leichter Sprache zu erklären, sollte doch nicht so schwer sein. Von wegen! Die Schüler der Privaten Wirtschaftsschule in Donauwörth können davon ein Lied singen. Ursprünglich wollten sie eine Broschüre zum Umweltschutz in „leichter Sprache“ erstellen. Daraus wurde nun ein Heft in „einfacher Sprache“. Jetzt wurde die Broschüre mit mehrmonatiger Corona-Verzögerung vorgestellt.

Die Schüler der neunten Klasse wollten im Fach Soziales etwas erstellen, das „gut für Menschen mit Einschränkungen, Sprachproblemen, für Kinder und Schüler“ ist. Dazu schlossen sie sich mit dem Berufsbildungs-Bereich der Stiftung Sankt Johannes zusammen. Mit Menschen mit Handicap wurden Unterrichtsstunden abgehalten, um Informationen zu den Themen Mülltrennung, Energiesparen und plastikfreies Leben zusammenzutragen.

Müll, erneuerbare Energien, Bedeutung von Wasser

In der mit reichlich Zeichnungen versehenen Broschüre geht es um die Möglichkeiten, die Umwelt zu schützen, aber auch darum, welcher Müll in welche Tonne kommt. Wohin also mit Gemüse, Obst, Blumen, Tuben, Obstnetzen oder Rasen-Schnitt? Man erfährt, was ein Recycling-Hof ist, was zum Sondermüll zählt, und kann sein neu erworbenes Wissen dann auch gleich spielerisch testen. Ein Thema ist aber auch die Windenergie, ebenso wie die Bedeutung von Wasser dargestellt wird. Und es gibt Empfehlungen, wie zum Beispiel: „Duschen ist besser. Das spart Wasser. Denn beim Baden wird dreimal so viel Wasser verbraucht.“

Ein eigenes Kapitel ist Plastik gewidmet und der Möglichkeit, plastikfrei zu leben. Schließlich gibt es eine Bastelanleitung für eine Papiertüte und eine Erklärung von Fremdwörtern. Wer nicht weiß, was man unter Biomasse versteht, erfährt zum Beispiel: „Das sind Stoffe wie Holz, Feldfrüchte, Alben und andere Reste aus der Land- und Forstwirtschaft. Wenn sich diese Biomasse zersetzt, entsteht Biogas, das auch für die Energiegewinnung verwendet wird.“

Bild: Helmut Bissinger

Das erste Exemplar der Umwelt-Broschüre überreichte Güler Altunay vom an der Entstehung beteiligten Abfallwirtschaftsverband Nordschwaben an Vizelandrätin Claudia Marb, die sich angetan zeigte und anregte, die Broschüre allen Grundschulen zur Verfügung zu stellen. Am Projekt beteiligt waren für die Private Wirtschaftsschule Lehrerin Doris Glötzl und für die Stiftung Sankt Johannes Isabel Meiershofer. Im Projekt arbeiteten Yusef Abdul-Razzak, Johannes Bock, Sophie Holzapfel, Kevin Lindemeir, Katharina Rembold, Lea Richter, Emely Schabacker, Lisa Scheffel, Leonie Schröttle und Miriam Stöckl.

