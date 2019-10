vor 49 Min.

Umzug noch vor Weihnachten

Die Containerschule ist fast fertig

Die Bauarbeiten am Schulzentrum in Rain sind im Zeitplan. Gestern stellte Joachim Aurnhammer vom Hochbauamt am Landratsamt Donau-Ries den aktuellen Stand vor. Am ersten Baukörper werden derzeit die Fenster eingebaut. Danach folgen Fluchtbalkone und Fassade. Ziel ist es, Dach und Fassade vor dem Winter zu schließen.

Die Containerschule auf dem Volksfestplatz ist baulich fertiggestellt. Derzeit laufen die Elektro- und Sanitärinstallationen. Die Mittelschule wird in den Wochen vor Weihnachten dorthin umziehen. Auch die Realschule wird momentan so vorbereitet, dass die Gebäudeteile, die abgebrochen werden, ab Januar 2020 geräumt werden können.

Für die sehr starke Schwalbenkolonie am Gebäude ist eine Lösung gefunden, die mit dem Artenschutz einhergeht. Für die Mehlschwalben werden drei frei stehende Schwalbenhäuser aufgestellt mit 150 Nistplätzen. Für die Rauchschwalben wird ein 25 bis 30 Quadratmeter großer Carport gebaut. Und für die Mauerseglerpaare werden an der Realschule acht Spaltenquartiere an die Fassade angebracht. Zudem müssen Lehmgruben auf dem Gelände angelegt und feucht gehalten werden. (wüb)