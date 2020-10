11:24 Uhr

Unbekannte beschmieren Schule in Wemding

Die Polizei bittet um Hinweise zum Tathergang der Sachbeschädigungen an der Wemdinger Schule

Durch die Schulleitung der Leonhart-Fuchs Grund- und Mittelschule sind gestern der Polizei mehrere Schmierereien an verschiedenen Örtlichkeiten der Schule mitgeteilt worden. Unter anderem wurde den Angaben zufolge die Bushaltestelle, das Stromhäuschen, sowie ein Mülleimer von Unbekannten mit Graffiti besprüht. Mehrmals sind die Schriftzüge „SATAN“ und „4APO“ zu lesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter Telefon 0906/7066711 zu melden. (dz)

