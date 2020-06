vor 47 Min.

Unbekannte brechen Auto in Donauwörth auf

Unbekannte haben aus einem geparkten Auto eine Tasche gestohlen, Vorher hatten sie die Scheibe eingeschlagen.

Eigentlich sollen ja keine Wertgegenstände im Auto bleiben – hin und wieder kommt dies aber doch vor: Am Freitag, in der Zeit zwischen 1 bis 7.30 Uhr, wurde aus einem in der Offizial-Schmid-Straße, gegenüber der AOK Donauwörth geparkten Pkw eine auf dem Beifahrersitz abgelegte Tasche gestohlen. Am Fahrzeug war die Seitescheibe der Fahrertüre eingeschlagen. Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefonnummer 0906/706670. (dz)

