Unbekannte demolieren Bus auf Freibad-Parkplatz

In blinder Zerstörungswut haben die Täter in der Donauwörther Parkstadt einen Omnibus erheblich beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Randale pur in auf dem Parkplatz vor dem Freibad in Donauwörth: Unbekannte habe in der Nacht auf Dienstag einen dort geparkten Omnibus demoliert. Der Schaden beläuft sich laut Polizei nach ersten Schätzungen auf mehrere tausend Euro.

Die Täter waren in der Zeit zwischen Montag, 20 Uhr und Dienstag, 5.35 Uhr, am Werk. Sie schlugen an dem ordnungsgemäß abgestellten Linienbus die Glasscheiben der Fahrer- und der Einstiegstür ein. Dafür verwendeten die Vandalen einen nicht bekannten Gegenstand. Damit nicht genug: Die Gesuchten zertrümmerten in blinder Zerstörungswut an dem Fahrzeug auch alle Lichter und Blinker.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

