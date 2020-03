19.03.2020

Unbekannte demolieren Kühlcontainer

In Rain haben Unbekannte einen Kühlcontainer aufgebrochen und Getränkekisten zerstört. Polizei sucht Zeugen.

In Rain haben Unbekannte im Zeitraum zwischen dem 16. und 18. März wurden an einem an der Dreifachturnhalle in Rain abgestellten Getränke-Kühlcontainer die Belüftungsklappen geöffnet und die im Inneren befindlichen Getränkekisten mit einem längeren Gegenstand umgeworfen.

Hierdurch fielen mehrere Kisten Leergut um und gingen zu Bruch. Die Polizei Rain bittet um Hinweise, Tel. 09090/7007-0.