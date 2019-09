vor 37 Min.

Unbekannte entwurzeln alten Birnbaum

Die Polizei sucht nach Zeugen: Wer hat einen alten Birnbaum in Harburg massiv angefahren und entwurzelt?

In Harburg haben Unbekannte einen Birnbaum angefahren und damit komplett entwurzelt. Das wurde am Freitagvormittag bei der Polizei in Donauwörth zur Anzeige gebracht.

Zeugen gesucht

Der Baum stand in der Burgstraße neben der Fahrbahn. Der Unfall dürfte sich laut Polizei Donauwörth sich in der Nacht von 19. auf 20. September ereignet haben. Hinweise, wer den Baum derart massiv angefahren haben könnte, bitte an die Polizei Donauwörth unter 0906/706670. (dz)

Themen folgen