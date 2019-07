12:24 Uhr

Unbekannte legen erneut Gegenstände auf Gleise in Rain

Am Bahnhof in Rain wurden erneut Gegenstände auf Gleisen platziert. Diesmal waren es Holzstücke. Ein Zug fuhr bereits über die Objekte.

Bereits am Sonntag wurden Gegenstände auf Bahngleisen in Rain am Lech platziert - Bahnmitarbeiter konnten ein Unglück verhindern. Nun gab es einen weiteren Vorfall.

Von René Lauer

Nachdem aufmerksame Bahnmitarbeiter und die Polizei am Sonntagabend ein Unglück verhindern konnten, als Unbekannte mehrere Gegenstände auf Bahngleisen in Rain am Lech (Donau-Ries) platziert hatten, wurden nun erneut Objekte auf Gleisen am selben Bahnhof entdeckt.

Unbekannte legen wieder Gegenstände auf Bahngleise in Rain

Am Sonntagabend hatten bisher unbekannte Täter zwischen 17.48 Uhr und 18.20 Uhr unter anderem eine Eisenstange, ein Verkehrsschild und einen Wurzelstock auf die Gleise gelegt, heißt es von der Bundespolizei, die die Ermittlungen übernommen hat. Ein Zug war bereits über einen Teil der Gegenstände gefahren, ein rasches Eingreifen des Fahrdienstleiters vor Ort konnte Schlimmeres verhindern.

Nun waren die Unbekannten offenbar erneut am Werk. Eine Fahrdienstleiterin entdeckte am Montagabend ein großes Holzstück sowie eine Holzplatte, die auf zwei verschiedenen Gleisen am Bahnhof in Rain platziert wurden, teilt die Bundespolizei mit. Gegen 17.15 Uhr informierte die Notfallleitstelle der Bahn die Polizei. Ein Zug war bereits über ein Holzstück gefahren. Passiert sei zum Glück erneut nichts.

Während Gegenstände wie Holzstücke oder Eisenstangen in der Regel von Zügen mitgeschleift oder weggeschoben würden und nicht dafür sorgten, dass diese entgleisen, könnten die umhergeschleuderten Objekte für Fußgänger und Passanten extrem gefährlich sein. Gerade in diesem Fall, sagte ein Sprecher der Bundespolizei, wo die Gegenstände doch in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs platziert wurden.

Unbekannte haben am Sonntag Gegenstände auf die Bahngleise am Bahnhof in Rain am Lech (Donau-Ries) gelegt. Bild: PI Rain am Lech

Zeugen haben am Bahnhof in Rain zwei Jugendliche gesehen

Von Zeugen hat die Polizei mittlerweile weitere Details und Beobachtungen zum Vorfall am Sonntagabend sammeln können. So wurden zur Tatzeit im Bereich des Bahnhofs zwei Jugendliche gesehen, die sich auch in unmittelbarer Nähe des Tatorts aufgehalten haben sollen. Einer der beiden habe ein Fahrrad dabei gehabt, heißt es von der Bundespolizei.

Die Polizei ermittle wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/343560 zu melden.

