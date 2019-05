vor 12 Min.

Unbekannte stehlen Mähroboter von Sportplatz

Diebe auf dem Gelände des SV Donaumünster/Erlingshofen. Die Polizei sucht Zeugen.

Böse Überraschung für den SV Donaumünster/Erlingshofen: Unbekannte haben am frühen Montagmorgen zwei Mähroboter vom Vereinsgelände gestohlen. Die beiden Geräte der Marke Husqvarna Automover 450 X, die für die Rasenpflege des Sportgeländes eingesetzt wurden, befanden sich laut Polizei in ihrer Ladestation in einem Schuppen. Die Täter nahmen sie aus diesem mit. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Diebstahl am Montag kurz nach 4 Uhr. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro beziffert. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur fraglichen Zeit im Bereich des Tatorts und im weiteren Verlauf der Straße in Richtung Buttenwiesen. (dz)

