10:57 Uhr

Unbekannte zerkratzen Auto - Nachbarin entdeckt Täter

Zwei Tätet haben am Sonntag ein Auto in Tagmerseheim beschädigt. Eine Zeugin beobachtete die Tat.

Eine Frau hat zwei Täter überrascht, die am Sonntag ein Auto im Ortsteil Blossenau in Tagmersheim zerkratzen. Die Unbekannten flohen rasch, als die entdeckt wurden.

Unbekannte Personen haben am Sonntag ein Auto im Ortsteil Blossenau in Tagmersheim verkratzt. Als jedoch eine Frau die Täter entdeckte, flüchteten sie. Laut der Polizei hatte die Frau gegen 20 Uhr ihr Haus in der Römerstraße verlassen, um an ihren Briefkasten zu gehen. Dabei entdeckte sie zwei unbekannte Personen am Fahrzeug eines Anwohners. Als die Täter die Zeugin sahen, flüchteten sie unerkannt in Richtung Hauptstraße.

Es wurden drei tiefe Kratzer über die komplette Fahrerseite und die Motorhaube des blauen Skoda Octavia mit DLG-Kennzeichen festgestellt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Pkw wurde bei der Polizeiinspektion Donauwörth aufgenommen. Wer Hinweise zu den beiden Personen geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/ 706670 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. (dz)

