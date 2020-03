21.03.2020

Unbekannter Autofahrer beschädigt anderes Auto und fährt davon

Am Freitag hat ein Autofahrer ein anderes Auto beschädigt und sich anschließend davon gemacht.

In Bäumenheim hat am Freitag ein unbekannter Autofahrer beim Parken ein anderes Auto beschädigt und ist anschließend davon gefahren.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte – vermutlich beim Ein- oder Ausparken – den schwarzen Opel Corsa eines 57-jährigen Mannes, wobei die hintere Stoßstange beschädigt wurde. Der Opel stand am Freitag, in der Zeit von 12.15 bis 12.30 Uhr ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Anwesens Anton-Jaumann-Straße 1. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 0906/706670. (dz)

