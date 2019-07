vor 55 Min.

Unbekannter Dieb zapft 300 Liter Kraftstoff ab

Während ein Lasterfahrer schlief, machte sich der Täter am Fahrzeug zu schaffen.

Ein 52jähriger Lkw-Fahrer wurde am Donnerstag Opfer eines Dieseldiebstahls. Der Mann parkte mit seinem Laster auf der B 2 in einer Nothaltebucht in Fahrtrichtung Augsburg unterhalb des Schellenbergs. Donnerstagnacht in der Zeit zwischen 3 und 6 Uhr brach ein unbekannter Täter das Tankschloss des Lasters auf und zapfte etwa 300 Liter Kraftstoff ab. Den Spuren nach wurde die Beute über die angrenzende Grünfläche zu Fuß abtransportiert. Zusätzlich zum Diebstahl des Diesels wurde auch noch die Plane geringfügig aufgeschlitzt um einen Blick auf die Ladung werfen zu können. Die geladenen Rigipsplatten entsprachen aber offenbar nicht dem Beuteschema. Der Gesamtschaden wird auf etwa 450 Euro beziffert.

Themen Folgen