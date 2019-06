11:08 Uhr

Unbekannter beschädigt Auto beim Arbeitsamt

Die Polizei sucht Zeugen.

Auf dem Parkplatz des Arbeitsamts in Donauwörth beschädigte ein Unbekannter einen blauen Seat Ibiza und fuhr weiter, ohne den Schaden zu melden. Nach Angaben der Polizei passierte das Ganze bereits am Donnerstag zwischen 07.45 und 19 Uhr. An der hinteren Stoßstange entstand Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0906/706670.

