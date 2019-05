vor 37 Min.

Unbekannter beschädigt Auto mit einem Stein

Der Wagen war während eines Fußballspiels am Sportplatz geparkt.

Am Samstag beschädigte ein Unbekannter zwischen 15.30 und 17.30 Uhr einen weißen Daimler-Benz im Bereich der Motorhaube und der kotflügel. Der Wagen war während das Fußballspiel zwischen Harburg und Holzkirchen am Sportplatz in Mauren geparkt. Nach Angaben der Polizei benutzte der Täter dazu vermutlich einen Stein. Am Fahrzeug entstand Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Für Hinweise, die zur Ermittlung des Täters führen, setzt der Geschädigte selbst eine Belohnung von 1000 Euro aus. Hinweise unter Telefon 0906/706670.

