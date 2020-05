11:50 Uhr

Unbekannter beschädigt Brüstung am Finanzamt

Die Absturzsicherung wurde wohl von einem Auto eingerissen.

Wie der zuständigen Polizeiinspektion Donauwörth am Mittwochnachmittag gemeldet wurde, ereignete sich bereits am 28. April eine massive Beschädigung auf einem angemieteten Parkplatz der Stadt Donauwörth für die Finanzamtsaußenstelle in der Pflegstraße 23. Dort wurde durch ein Fahrzeug ein Eisengeländer beschädigt und die zum Nachbaranwesen angrenzende Absturzsicherung samt Brüstung eingerissen. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehr als 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Donauwörth, 0906/706670.

