Unbekannter beschädigt Leichtkraftrad in Donauwörth

In Donauwörth beschädigt ein bislang Unbekannter das Leichtkraftrad eines Jugendlichen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Parkplatz am Kesseldamm des Donauwörther Naherholungsgebietes ist am Freitagabend zwischen 18 und 21.40 Uhr ein Leichtkraftrad von einem Unbekannten beschädigt worden. Das Fahrzeug wurde dort zuvor von einem 17-Jährigen geparkt. Während der Parkdauer riss laut Polizeiangaben ein bislang unbekannter Täter den linken Außenspiegel des Leichtkraftrades ab und warf das Moped um, sodass dieses auf der rechten Fahrzeugseite zum Liegen kam. Zudem schüttete der Täter eine Flüssigkeit über die Sitzfläche des Kraftrads. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 250 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/7066760 in Verbindung zu setzen. (dz)