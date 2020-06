09:35 Uhr

Unbekannter beschädigt Straßenschild

Die Polizei sucht als Verursacher den Fahrer eines Lkws oder Traktorgespanns

Die Polizei Rain sucht einen Unfallflüchtigen, der vermutlich zwischen vergangenem Mittwoch, 10. Juni, und Samstag, 13. Juni, in Eggelstetten an der Einmündung der Römerstraße in die Staatsstraße 2027 ein Verkehrszeichen beschädigt hat. Aufgrund der Anstoßhöhe am Verkehrszeichen gehen die Beamten von einem Lkw beziehungsweise einem Traktorgespann als Verursacherfahrzeug aus. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Rain zu melden (Telefon 09090/70070).

