Unbekannter bewirft Hausfassade in Kaisheim

Ein bislang Unbekannter hat in Kaisheim eine Hausfassade mit Lebensmitteln beworfen. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein bislang unbekannter Täter die Hauswand eines Hauses im Bergstettener Weg in Kaisheim mit Joghurt beworfen. Die dadurch entstanden Flecken an der Hausfassade müssen vom Hausmeister des Anwesens noch entfernt werden. Inwieweit an der Hauswand ein bleibender Schaden entstanden ist, muss laut Polizeibericht noch abgeklärt werden. Hinweise werden unter Telefon 0906/706670 erbeten. (dz)

