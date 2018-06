vor 39 Min.

Unbekannter blendet Autofahrer mit Laser

Nahe Riedlingen hat sich nachts ein Vorfall ereignet. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Unbekannter hat nahe Riedlingen einen Autofahrer vermutlich mit einem sogenannten Laserpointer geblendet. Die Polizei ermittelt deshalb wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Pkw-Fahrer war am Sonntag gegen 23.20 Uhr auf der Reitlingerstraße in Richtung Riedlingen unterwegs, als er mit dem Laser angeleuchtet wurde. Der Lichtstrahl irritierte den 26-Jährigen derart, dass er anhalten musste. Den Vorfall bestätigten Mitfahrer im Wagen. Der Geschädigte verständigte sofort die Polizei. Die konnte den Verursacher jedoch nicht ausfindig machen. Ob die Aktion damit zusammenhängt, dass die Reitlingerstraße von Donaumünster/Erlingshofen her für den Durchgangsverkehr gesperrt werden soll, darüber kann den Gesetzeshütern zufolge nur spekuliert werden. (dz)