vor 37 Min.

Unbekannter bricht in Wohnanhänger ein

Ein Unbekannter ist in den Wohnhänger eines 59-Donauwörthers eingebrochen.

Der Täter verschafft sich zuerst Zugang zur Garage, dann steigt er in das Fahrzeug ein. Es entsteht ein Sachschaden von 2000 Euro und geklaut wird auch etwas.

Ein Unbekannter ist in den Wohnhänger eines 59-Donauwörthers eingebrochen. Die Tat ereignete sich der Polizei zufolge zwischen 4. Januar, 13 Uhr, und 9. Januar, 18 Uhr. Der Caravan stand innerhalb einer geschlossenen Planengarage auf einem eingefriedeten Wochenendgrundstück in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Riedlingen.

Der Täter schnitt zunächst mit einem scharfen Werkzeug die Plane der Garage auf und kam so in den Innenraum. Über die vordere, linke Seitenscheibe gelangte die Person anschließend in den Wohnanhänger und durchsuchte diesen nach Beute. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beträgt rund 2000 Euro, der Diebstahlschaden ist momentaner Gegenstand der Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden.

