12:00 Uhr

Unbekannter fährt gegen Betonpoller und flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall am Mittwoch in Genderkingen.

Ein Unbekannter hat einen Betonpoller in Genderkingen umgefahren und sich nicht um den Schaden gekümmert. Der Unfall in der Lechstraße gegenüber dem Rathaus ist wohl am Mittwoch gegen 12.30 Uhr passiert, so die Polizei Rain.

Der Schaden beträgt etwa 250 Euro. Zeugen sollen sich bitte mit der Polizei in Rain in Verbindung setzen unter der Telefonnummer 09090/70070. (dz)

