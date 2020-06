09:45 Uhr

Unbekannter fährt geparktes Auto an

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Sachschaden in Höhe von 1500 Euro entstand an einem Auto, das dessen Besitzerin am Samstag in der Bauerngasse/Ecke Hauptstraße in Holzheim geparkt hatte. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug hat es im Vorbeifahren gestreift. Dessen Fahrer allerdings fuhr einfach weiter, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09090/70070.

