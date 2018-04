vor 36 Min.

Unbekannter hinterlässt schwarze Buchstaben

Offensichtlich war ein Schmierfink am Werk

In der Nacht zum Montag kam es in Donauwörth zu einer Reihe von Graffitischmierereien. Laut Polizei sprühte ein Unbekannter mit schwarzer Farbe Buchstaben auf zwei Wände, eine Tafel am Mangoldfelsen und einen Stromverteilerkasten. Die Schadenshöhe steht noch nicht abschließend fest.