vor 16 Min.

Unbekannter lockert Schrauben an Pkw-Rad

Wieder hat ein Unbekannter an einem Auto manipuliert. Der Fahrer bemerkt dies rechtzeitig.

Die Serie in der Region nimmt kein Ende: Nun hat ein Unbekannter nach Angaben der Polizei in der Straße Altes Sträßle in Riedlingen die Schrauben am vorderen linken Rad eines Autos gelockert. Dem Besitzer, 18, fiel während der Fahrt ein „komisches Vibrieren“ auf. Zu einem Verkehrsunfall kam es glücklicherweise nicht. Der Täter dürfte nach bisherigen Erkenntnissen im Zeitraum zwischen Freitag, 21 Uhr und Samstag 21 Uhr zugeschlagen haben. Der betroffene Autofahrer meldete dies am Sonntag der Polizei. (dz)

