Unbekannter macht absichtlich eine Delle in ein Auto

Gewerkschaft geht von 135 Litern pro Kopf und Jahr aus. Für Arbeiter in Brauereien wird Lohnplus gefordert.

Harburg

Nach 18 Jahren im Amt ist für Wolfgang Kilian Schluss

Bürgermeister Wolfgang Kilian wird nicht mehr zur Wahl antreten. Das hat er bei der CSU-Ortshauptversammlung in Harburg bekannt gegeben. Was die Partei tun will.