Unbekannter mäht Rehkitz alle vier Läufe ab

Für Rehkitze sind Mähmaschinen eine lebensgefährliche Bedrohung. In Flotzheim wurden einem Jungtier alle vier Läufe abgemäht.

Bei einer Wiesenmahd in Flotzheim wurde ein Rehkitz schwer verletzt. Der Jagdpächter fand das noch lebende Tier in einer Hecke und erlöste es von seinem Leid.

Eine unbekannte Person hat ohne Absprache mit dem Jagdpächter des Reviers eine Wiese in Flotzheim gemäht und dabei einem Rehkitz alle vier Läufe komplett abgemäht. Das Jungtier sei daraufhin einfach in die Hecke geworfen worden, um es wie Unrat zu entsorgen, teilt die Polizei mit. Der Jäger fand das schwerstverletzte und nicht mehr zu rettende Kitz bereits am 18. Mai. und tötete es, um weiteres Tierleid zu beenden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Straftaten nach dem Tierschutzgesetz und dem bayerischen Jagdgesetz gegen Unbekannt. Die Inspektion Donauwörth bittet unter der Telefonnummer 0906/706670 um sachdienliche Hinweise. Die vom Jäger angepachtete Wiese sei entgegen jeglicher Absprache gemäht worden, ohne sie vorher abzusuchen oder den Pächter zu informieren. (AZ)

