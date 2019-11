vor 18 Min.

Unbekannter randaliert bei Tapfheimer Firma

Irgendwer hat bei einem Unternehmen die Außenbeleuchtung aus der Verankerung gerissen und noch mehr kaputt gemacht.

Eine bislang unbekannte Person hat im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochfrüh für einigen Schaden an einem Industriegebäude in der Höslerstraße in Tapfheim gesorgt.

Zuerst wurde ein elektrisches Standlicht, das als Außenbeleuchtung dient, aus der Verankerung gerissen. Mit diesem schlug die Person in der Folge eine großflächige Glasscheibe im Eingangsbereich der Firma ein. Ob es zu einem Eindringen in das Gebäude kam oder Gegenstände entwendet wurden, ist nun unter anderem Gegenstand der Ermittlungen.

Der genaue Sachschaden muss noch festgestellt werden, dieser dürfte sich jedoch im vierstelligen Bereich bewegen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

