16:27 Uhr

Unbekannter raubt einer Passantin die Handtasche

Räuber schlägt in Donauwörth auf dem Weg von der Parkstadt zur Promenade zu. Kripo sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat einer Frau in Donauwörth die Handtasche geraubt. Nach Angaben der Polizei passierte dies am Sonntag gegen 21.30 Uhr auf dem Verbindungsweg von der Parkstadt zur Promenade. Die Fußgängerin wurde nach eigenen Angaben plötzlich von hinten angerempelt. Der Täter entriss der 29-Jährigen mit Gewalt die Tasche und flüchtete zu Fuß in Richtung Promenade. Der Mann erbeutete persönliche Dokumente, Bargeld, ein Mobiltelefon (Smartphone) und ein Notebook der Marke Apple.

Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß. Er trug dunkle Oberbekleidung mit Kapuze und eine weite Hose, eventuell eine Jogginghose.

Die Kripo Dillingen ermittelt in dem Fall. Sie bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Telefon: 09071/560. (dz)