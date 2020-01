vor 18 Min.

Unbekannter schießt auf Katze und verletzt sie

Das Tier musste in der Klinik behandelt werden

Am Freitagnachmittag kam ein 26-jähriger Monheimer zur Polizeiinspektion Donauwörth und erstattete Anzeige, weil auf seine Katze geschossen wurde. Das Tier wurde am Donnerstagabend zwischen 16.30 und 17 Uhr vermutlich mit einem Luftgewehr im Bereich Hubertusstraße in Monheim beschossen. Da die Katze auch von einem Projektil verletzt wurde, musste sie zur Behandlung in eine Tierklinik nach Augsburg gebracht werden. Vom Schützen fehlt bisher jede Spur. Zeugen, die Hinweise auf den Schützen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Tel. 0906/706670 in Verbindung zu setzen.

