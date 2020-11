vor 32 Min.

Unbekannter schießt mit Luftgewehr auf Kater

In Feldheim ist ein Kater angeschossen worden.

Ein Tierarzt aus Rain stellt die Schussverletzung fest. Da der Kater 13 Jahre alt ist, streunt er wohl nicht mehr weit über seine Heimat im Weiherweg hinaus.

Ein Tierhalter aus Feldheim hat am Montag eine Wunde an der Hinterpfote seines 13-jährigen Katers bemerkt. Im Laufe einer Untersuchung stellte laut Polizei ein Rainer Tierarzt wurde eine entzündete, kreisrunde Schussverletzung fest. Ein Projektil steckte nicht in der Pfote.

Da der Kater bereits 13 Jahre alt ist und nicht mehr allzu weit umherstreunt, dürfte sich die Tatörtlichkeit auf das Neubaugebiet rund um den Weiherweg eingrenzen lassen. Zeugen sollen sich unter Telefon 09090/70070 bei der Polizeiinspektion Rain melden.

