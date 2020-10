03.10.2020

Unbekannter setzt in Harburger Kehrmaschine in Gang - mit Folgen

Die Polizei sucht einen Unbekannten, der in Harburg eine Kehrmaschine in Gang gesetzt hat.

Ein 51-Jähriger macht sich in Harburg an einer Kehrmaschine zu schaffen. Die rollt los und sorgt für Schaden.

In der Dorfstraße in Harburg-Großsorheim hat sich am Freitag in der Zeit zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ein bislang namentlich nicht bekannter Täter an der Kehrmaschine eines 51-Jährigen zu schaffen gemacht und diese in Bewegung gesetzt.

Wie die Polizei mitteilt, rollte die Kehrmaschine in Folge dessen los und prallte gegen ein Güllefahrzeug. Der dadurch entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Die Polizei Donauwörth ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Es sind konkrete Ermittlungsansätze vorhanden, sodass sich konkret eine heiße Spur ergibt, teilen die Beamten mit.

Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird dennoch gebeten, sich unter 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

Themen folgen