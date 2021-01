vor 20 Min.

Unbekannter sticht in Donauwörth einen Jogger nieder

Im hinteren Bereich des Alten Donauhafens in Donauwörth haben Unbekannte einen Jogger angegriffen und schwer verletzt.

Messerattacke bei versuchtem Raubüberfall auf Sportler am Alten Donauhafen in Donauwörth. Kripo sucht zwei Männer. So ist der Zustand des Opfers.

Von Wolfgang Widemann

In Donauwörth haben am Sonntag zwei Männer einen Freizeitsportler mit einem Messer attackiert und schwer verletzt. Die Tat geschah im Bereich des Alten Donauhafens. Die Unbekannten sind flüchtig. Die Kripo Dillingen ermittelt wegen eines versuchten schweren Raubs.

Nach ersten Erkenntnissen joggte der 22-Jährige, der aus Donauwörth stammt, um 20.45 Uhr im Bereich der Kapellstraße/Zirgesheimer Straße auf dem Fußweg des Alten Donauhafens. Dort hielten sich nach Aussage des Opfers zwei Männer mittleren Alters im Bereich einer Parkbank auf. Diese befindet sich von der Stadtmitte aus gesehen im hinteren Bereich der Hafenmauer.

Täter versuchen dem 22-Jährigen das Handy zu rauben

Das Duo, das dem 22-Jährigen zufolge Deutsch mit ausländischem Akzent sprach, ging den Freizeitsportler an und wollte ihm laut Kripo-Chef Michael Lechner das Handy rauben. Es sei zu einem Gerangel gekommen, in dessen Verlauf einer der Täter offenbar ein Messer zückte und nach Informationen unserer Zeitung mehrmals auf den 22-Jährigen einstach. Anschließend seien die Männer geflüchtet – ohne Beute.

Das Opfer kann per Handy noch Hilfe rufen

Das Opfer konnte noch per Handy Hilfe herbeirufen. Zunächst sah es so aus, als ob sich der junge Mann in Lebensgefahr befindet. Nach der medizinischen Erstversorgung durch Notarzt und Rettungsdienst wurde das Opfer ins Donauwörther Krankenhaus eingeliefert. Dort stellte sich, heraus, dass die Verletzungen schwer, aber glücklicherweise nicht lebensbedrohlich sind.

Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung nach den Tätern ein. Ein Polizeihubschrauber kreiste längere Zeit über der Stadt. Spezialisten der Kripo sicherten Spuren in dem weiträumig abgesperrten Bereich. Die mutmaßlichen Räuber blieben verschwunden. Die Ermittlungen der Kripo dauern laut Lechner an. Am Montagvormittag war die Kriminalpolizei erneut vor Ort.

Die Beschreibung der beiden Gesuchten

Von den Tätern liegt nur eine recht vage Beschreibung vor. Einer soll einen schwarzen Parka getragen haben, der andere einen khakifarbenen. Einer der beiden Gesuchten trug eine Mütze.

Die Kripo Dillingen bittet mögliche Zeugen, die am Sonntag in der Zeit zwischen 20.30 und 21.30 Uhr verdächtige Personen in besagtem Bereich gesehen haben oder sonstige Hinweise geben können, sich zu melden. Telefon: 09071/560.

