vor 35 Min.

Unbekannter stiehlt Geld aus Wohnhaus

Die Polizei sucht nach einem Mann, der in Rehau in ein Wohnhaus eingedrungen ist.

Mann dringt in Rehau in Haus von Rentnerin ein. Die sieht den Täter.

Ein Unbekannter hat in Rehau aus einem Wohnhaus etwa 800 Euro Bargeld gestohlen. Wie die Polizei berichtet, geschah dies wohl am Mittwochvormittag. Eine 78-Jährige bemerkte gegen 10.30 Uhr einen Mann auf ihrem Anwesen in der Abtstraße. Als die Seniorin ihn aus einiger Entfernung ansprach, verdeckte er sein Gesicht mit einem Karton, den er mit sich führte, und ging in Richtung Dorfplatz. Die Rentnerin dachte zunächst, dass es sich um einen Bettler gehandelt habe, und ließ die Sache auf sich bewenden. Erst als sie im Haus nach dem Rechten sah, stellte sie fest, dass aus einer Geldkassette der genannte Betrag fehlte.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Der könnte in Rehau auch anderen Bewohnern aufgefallen sein. Kontakt: Telefon 0906/706670 oder E-Mail pp-swn.donauwoerth.pi@polizei.bayern.de (dz)

