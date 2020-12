vor 39 Min.

Unbekannter stiehlt Hasenfigur aus Krippe in Donauwörth

Diese Hasenfigur hat ein Unbekannter aus der Weihnachtskrippe an der Stadtpfarrkirche in Donauwörth gestohlen.

Einen ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Polizei aus Donauwörth. Gesucht wird eine Hasenfigur.

Ein Unbekannter hat in Donauwörth eine Holzfigur aus der vor allem bei Kindern beliebten Weihnachtskrippe an der Stadtpfarrkirche gestohlen. Dies geschah der Polizei zufolge wohl bereits Ende November im Zuge des Aufbaus, wurde aber erst jetzt angezeigt. Bei der Beute handelt es sich um einen Hasen. Die Skulptur ist etwa einen Meter hoch und hat einen Wert von rund 300 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. Telefon: 0906/706670. (dz)

Lesen Sie auch:

Themen folgen