Unbekannter stiehlt in Donauwörth teures E-Rad aus Keller

Die Polizei meldet den Diebstahl eines teuren Fahrrads in Donauwörth.

In Donauwörth hat ein Unbekannter aus einem Gebäude ein teures Elektro-Fahrrad gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein teures Elektro-Fahrrad hat ein Unbekannter aus einem Gebäude in Donauwörth gestohlen. Laut Polizei passierte dies zwischen dem 11. und 14. März in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Ebert-Straße (Nähe Gymnasium). Das Mountainbike der Marke Haibike X-Duro Alltrail 27,5 Zoll (schwarz-weißer Rahmen, roter Aufdruck) stand im Keller.

Das Mountainbike hat auffällige Reifen

Der Dieb schraubte den Metallwinkel des zur Sicherung benutzten Vorhängeschlosses ab und trug das Rad, das einen Wert von rund 5000 Euro hat, dann weg. Auffällig sind die grobstolligen Reifen mit der Aufschrift „Michelin Wild“ und ein Aufkleber der TSG Hoffenheim am unteren Teil des Rahmens. Die Seriennummer ist nach Angaben der Polizei bekannt. Das Fahrrad ist zur Fahndung ausgeschrieben.

Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

