Unbekannter stiehlt nach Unfall ein Wemdinger Ortsschild

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Ortsrand von Wemding einen Unfall verursacht. Das geknickte Ortsschild hat er gleich mitgenommen.

Ein Unbekannter hat am Freitag oder Samstag in Wemding ein Ortsschild umgefahren und dann gestohlen. Dies geschah nach Erkenntnissen der Polizei in der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, an der Staatsstraße aus/in Richtung Monheim.

Unfallverursacher reißt das Schild in Wemding noch mit Gewalt ab

Ein Zeuge informierte die Gesetzeshüter, dass das gelbe Schild verschwunden ist. Vor Ort war nur noch der bodenhohe Rest der Haltestange. Zudem war das Gras an dieser Stelle heruntergedrückt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass der Verursacher mit seinem Fahrzeug zunächst in den asphaltierten Feldweg neben der Staatsstraße einbog. Vermutlich wollte der Fahrer rangieren. Er stieß dabei jedoch gegen das Ortsschild, wodurch dieses umknickte. Anschließend wurde das Schild mit Gewalt abgerissen und gestohlen – wohl um Spuren zu beseitigen.

Rund elf Kilometer liegen zwischen Monheim und Wemding. Die beiden Kommunen sehen sich in einer ähnlichen Situation und wollen nun ihre Zusammenarbeit verstärken – auch wenn der Status eines gemeinsamen Mittelzentrums nicht erreicht wurde. Bild: Wolfgang Widemann

Der Schaden liegt bei rund 500 Euro. Genau genommen handelt es sich um zwei Schilder: Das Ortseingangsschild von Wemding und – in Richtung Monheim – das Ortsausgangsschild mit dem Hinweis „Monheim 11 km“. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)

