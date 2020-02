19.02.2020

Unbekannter trägt Mörtel auf Hausfassade auf

Die Polizei meldet einen kuriosen Fall von Sachbeschädigung in Donauwörth. Ein Unbekannter hat sich in der Nach an einer Hausfassade zu schaffen gemacht.

Einen ungewöhnlichen Fall von Sachbeschädigung meldet die Polizei aus Donauwörth. Der Eigentümer eines Wohnhauses im Krebsgarten stellte am Morgen des 13. Februar fest, dass ein Unbekannter in der vorangegangenen Nacht auf die Fassade des Gebäudes auf einer Fläche von etwa zehn Quadratmetern einen Mörtel aufgetragen hatte. Dadurch entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 1000 Euro. (dz)

