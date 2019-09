vor 18 Min.

Unbekannter verkratzt Luxusautos: Großer Schaden

50000 Euro Sachschaden auf Gelände von Autohaus in Nordheim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat auf dem Gelände eines Autohauses in Nordheim den Lack von sieben Luxusautos verkratzt und damit einen gewaltigen Schaden angerichtet.

Ausschließlich besonders teure Autos beschädigt

Nach Angaben der Polizei passierte dies vermutlich in der Zeit seit dem 14. September. Die Sache wurde dann am Donnerstag bemerkt. Auf der Fläche in der Rosenstraße ging der Täter ausschließlich um hochpreisige Wagen mit einem Verkaufswert von jeweils mindestens 100000 Euro an. „Günstigere“ Pkw verschonte der Gesuchte.

Der Sachschaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf rund 50000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung – und bittet mögliche Zeugen, sich zu melden. Wem in den vergangenen Tagen im Umfeld des Kfz-Betriebs Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, soll sich an die Inspektion Donauwörth wenden. Telefon: 0906/706670. (dz)

