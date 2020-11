19:00 Uhr

Unbekannter versucht Mann aus Harburg am Telefon zu betrügen

Ein Unbekannter hat versucht einen Mann in Harburg am Telefon zu betrügen.

Eine Unbekannte Person hat am Telefon versucht einen Mann aus Harburg zu betrügen. Der Betrüger gab sich als Mitarbeiter des Kraftfahrt-Bundesamtes aus.

Anscheinend sind Unbekannte mit einer neuen Betrugsmasche per Telefon aktiv. Laut Polizei ist ein 49-Jähriger am Mittwoch von einem angeblichen Mitarbeiter des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg angerufen worden. Der Anrufer teilte mit, dass das auf ihn zugelassene Auto einen „falschen Motor“ habe. Dies würde nun zu abgasrechtlichen Konsequenzen führen.

Mann aus Harburg bezweifelte den Anruf

Der Angerufene könne sich jedoch durch den Ankauf von Papieren „freikaufen“. Nachdem der Harburger den Sinn des Anrufes bezweifelte, beendete der angebliche Behördenmitarbeiter unvermittelt das Gespräch. Die Polizei geht nun einem behördlichen Anfangsverdacht des versuchten Betruges nach. (dz)

