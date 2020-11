10:44 Uhr

Unbekannter verunreinigt Abwasser in Leitheim

In Leitheim wird das Abwasser von einem Unbekannten mit Diesel verunreinigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang Unbekannter hat das Abwasser des Altisheimer Ortsteils Leitheim mit Diesel verunreinigt. Ein Mitarbeiter der Kläranlage Altisheim bemerkte am Freitagvormittag im Zulaufbecken starken Dieselgeruch. In Zusammenarbeit mit dem Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und dem Landratsamt Donau-Ries konnte laut Polizeibericht der Ortsteil Leitheim als Ort der Einleitung festgestellt werden. Eine genauere Eingrenzung des Tatortes war jedoch nicht möglich. Zeugen, die Angaben über die Dieseleinleitung in das Abwasser des Ortsteils Leitheim machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter 0906/706670 oder mit dem Landratsamt Donau-Ries unter Telefon 0906/74262 in Verbindung zu setzen. (dz)

Lesen Sie auch: