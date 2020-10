vor 32 Min.

Unbekannter wirft Steine gegen Baustelle

An Garagentor und Dachziegeln entsteht Schaden von 500 Euro

Auf einer Baustelle in Bayerdilling hat ein Unbekannter Schaden in Höhe von etwa 500 angerichtet. Wie die Polizei mitteilt, warf der Täter zwischen Montag, 28. September, und Freitag, bis 2. Oktober, mehrere Steine gegen ein Wohnhaus, das sich gerade im Bau befindet. Garagentor und Dachziegel wurden dabei beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Rain zu melden. (09090/70070). (dz)

