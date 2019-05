vor 20 Min.

Unbekannter zerkratzt Auto: Hoher Schaden

Ein Unbekannter zerkratzte in Donauwörth ein Auto - der Schaden ist immens.

In der Zeit vom Freitag gegen 18.30 Uhr bis Samstag gegen 9.15 Uhr wurde in der Haydnstraße in Donauwörth ein brauner Honda vermutlich mittels eines Schlüssels massiv zerkratzt. Der 41-jährige Geschädigte hat nun einen Sachschaden in Höhe von gut 3000 Euro zu beklagen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/7066711 zu melden. (dz)

