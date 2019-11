13:30 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto

Erneut ist in Donauwörth ein Auto von einem Unbekannten zerkratzt worden.

Am Freitag gegen 11.30 Uhr wurde auf einem Kundenparkplatz in der Donauwörther Bahnhofstraße erneut ein Auto verkratzt. Der bislang unbekannte Täter verursachte mit einem spitzen Gegenstand, vermutlich Schlüssel, einen Kratzer an der Fahrertüre eines dort abgestellten Pkws. Die Schadenshöhe beträgt laut Polizei 500 Euro. (dz)

