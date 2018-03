14:00 Uhr

Unbekannter zerkratzt Auto mutwillig

Die Polizei sucht nach einem Täter, der in Bäumenheim mutwillig Autos zerkratzt.

In der Zeit von Freitag 14 Uhr bis Samstagmorgen 6.45 Uhr wurde in Bäumenheim ein Auto mutwillig beschädigt. Der Pkw war Am Meypark im Hof des Geschädigten abgestellt und wurde von einem bislang Unbekannten auf der Motorhaube und der linken Seite zerkratzt. Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnumer 0906/706670 zu melden. (dz)

