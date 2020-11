10:48 Uhr

Unbekannter zerkratzt in Huisheim das Auto eines 68-Jährigen

Die Polizeiinspektion Donauwörth sucht Zeugen einer Sachbeschädigung in Huisheim

Ein bislang unbekannter Täter zerkratzt ein geparktes Auto mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Huisheimer Ringstraße das Auto eines 68-Jährigen zerkratzt. Das Auto wurde laut Polizeibericht auf der linken Fahrzeugseite mit einem spitzen Gegenstand erheblich beschädigt. Zeugenhinweise sind an die Polizei Donauwörth unter Telefon 0906/706670 zu richten. (dz)

