vor 17 Min.

Unbelehrbarer Mann ohne Führerschein unterwegs

Das Dokument, das er vorweisen konnte, ist in Deutschland nicht gültig.

Ein 38-jähriger Rumäne, der seit fast vier Jahren in Deutschland wohnt, wurde bereits Mitte Januar in München einer Verkehrskontrolle unterzogen. Damals zeigte er eine rumänische Fahrerlaubnis vor, die er in Rumänien zu einem Zeitpunkt erhalten hatte, als er bereits seinen ordentlichen Wohnsitz im Bundesgebiet hatte. Eine solche wird aber unter den genannten Umständen nicht anerkannt. Deshalb erhielt der Mann schon Mitte Januar eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Doch er hielt sich nicht an die Vorschriften: Als er jetzt in Rain mit dem Auto unterwegs war, konnte der Rumäne bei einer Kontrolle wieder keine gültige deutsche Fahrerlaubnis vorzeigen. Er muss nun mit einer erneuten Anzeige rechnen. Um weitere Fahrten zu unterbinden, stellten die Beamten den Führerschein des Beschuldigten sicher. Es wird nun ein Sperrvermerk angebracht, welcher sofort ersichtlich macht, dass die Fahrerlaubnis in Deutschland keine Gültigkeit besitzt. (dz)

Themen folgen